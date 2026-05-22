Promuovi la tua attività e fai parte della nostra squadra su Radio FirenzeViola!

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Fiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore nodi Alberto Polverosi
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1 Fiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore no
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FirenzeViolaMasini: "La prossima Fiorentina passi da Paratici e il nuovo allenatore. La strigliata di Vanoli a Comuzzo? Mi è piaciuta
Lorenzo Di BenedettoParatici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
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