Radio Firenzeviola,.nuova giornata di dirette: il palinsesto di oggi

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Nuovo appuntamento con la programmazione di Radio FirenzeViola, web-radio curata dallar redazione di Firenzeviola.it pronta ad accompagnare gli ascoltatori anche oggi con approfondimenti, notizie e aggiornamenti sul mondo viola. Si parte dalle 14 alle 16 con Francesco Benvenuti in studio, mentre dalle 16 alle 18 sarà la volta di Niccolò Righi, sempre in diretta per commentare le ultime legate alla Fiorentina e non solo. A seguire "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli, Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro racconteranno in diretta dal Viola Park la semifinale della Fiorentina Primavera contro il Bologna, che vale un posto nella finale per il Tricolore. Il tutto con collegamenti e aggiornamenti dalle 18:30 e il racconto di tutto il secondo tempo. Come sempre, sarà possibile seguire Radio FirenzeViola tramite il sito ufficiale e l’app dedicata.

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