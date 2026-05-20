Su Radio FirenzeViola ecco "Uno di Noi": in diretta con Viviano dalle 10!
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C'è un grande evento nel palinsesto di Radio FirenzeViola:ogni mercoledì dalle 10 alle 12 arriva "Uno di noi", la trasmissione con Emiliano Viviano che in collegamento video risponderà a tutte le domande dei tifosi e dei conduttori, per due ore tra aneddoti, retroscena e commento dell'attualità di casa viola. All'interno di "Chi si compra", una trasmissione speciale con un calciatore cresciuto a Firenze e con Firenze nel cuore. La trasmissione è in diretta anche sul canale YouTube FirenzeViola.it!
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Paratici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commissodi Lorenzo Di Benedetto
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Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
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