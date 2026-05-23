Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 14:00

Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 14:00FirenzeViola.it
Oggi alle 07:30Info RFV
di Niccolò Santi

Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 14:00, con Fabio Ferri e Sofia Ferreri in studio per "Firenze in campo". Alle 16:00 ecco Ludovico Mauro che insieme a Lorenzo Della Giovampaola e Viola Ronchi vi terrà compagnia con "Viola Weekend". Dalle 18:00 spazio a "Tutti in campo", in diretta fino alle 19:00. Dopodiché un'ora di "100 di passione viola". Alle 20:00, poi, inizierà "Made in Viola" a cura di Andrea Giannattasio che vi intratterrà fino alle 21:00. Infine "Extra Viola", in diretta fino alle 21:30 anche su RTV 38.

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