Radio FirenzeViola prosegue con "L'altra metà della Viola"
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso e fino alle 20:50 ecco "L'altra metà della Viola", focus sul calcio femminile, condotto da Claudia Marrone; ospite della puntata la ex giocatrice della Fiorentina ora al Siena Giulia Ferrandi. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV 38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Info RFV
Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentinadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
3 La dolorosa ripartenza viola tra chiarimenti interni e un recupero di Kean da monitorare giorno dopo giorno
Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com