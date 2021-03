UNDER 17, Si ricomincia: viola in campo l'11 aprile

La notizia era nell'aria da qualche giorno ed adesso è ufficiale: dopo uno stop forzato di più di 5 mesi riparte il campionato riservato alle squadre Under 17 di Serie A e B. La struttura del torneo subirà modifiche dettate dalla necessità di snellire la competizione: le 40 squadre invece che in 3 gironi sono state divise in 8 mini-raggruppamenti da cinque squadre l'uno, cercando di rispettare il criterio di vicinanza territoriale: la Fiorentina è stata inserita nel Gruppo 6, insieme ad Empoli, Lazio, Pisa e Roma: il cammino della squadra di Falanga, che non gioca una partita ufficiale dalla vittoria del 25 ottobre sul campo dell'Empoli, inizierà con la partita del prossimo 11 aprile in casa contro la Lazio. Al termine della fase a gironi, che prevede gare di andata e ritorno, le prime classificate degli otto gruppi passeranno ai quarti di finale.