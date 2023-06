UNDER 16, Domani finale scudetto. Capparella: "Contentissimi dell'annata"

Fonte: figc.it

Dopo la finale scudetto Under 15 che ieri sera ha visto trionfare l'Inter sull'Empoli, adesso tocca all'Under 16 Serie A e B. Da una parte la Fiorentina, alla sua prima finale di categoria, dall'altra la Roma, campione in carica, alla sua terza finale dopo quella persa nel 2017 (Roma-Milan 2-5) e quella vinta nella passata stagione (Milan-Roma 0-1 dts). Una partita, quella di lunedì tra i viola e i giallorossi (ore 20, stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, diretta DAZN e figc.it), che mette di fronte due ex calciatori professionisti, entrambi classe '75: il romano Marco Capparella, allenatore della Fiorentina, che, in carriera, ha indossato tra le tante le maglie di Ascoli, Avellino e Napoli e l'aretino Gianluca Falsini, campione in carica della manifestazione, che vestì i colori tra le altre di Atalanta, Parma e Siena.

La Fiorentina, che ha dominato il girone A con 49 punti (PG: 18 - V: 16 - P: 1 - S: 1 - GF: 58 - GS: 18 - DR: 40), è arrivata in finale dopo aver superato il Napoli agli ottavi (vittoria 3-2 all'andata fuori casa e sconfitta 2-1 al ritorno in casa), la Lazio ai quarti (2-2 al Green Club e successo 2-1 al "Gino Bozzi") e il Parma in semifinale (0-0 a Collecchio e vittoria casalinga 3-0). "Siamo arrivati in finale - afferma soddisfatto l'allenatore viola Marco Capparella -, siamo contentissimi per la grande annata che abbiamo fatto. Siamo soddisfatti della crescita di ogni ragazzo sotto l’aspetto fisico, mentale e tecnico. Ci andiamo a giocare una bella partita contro una grande squadra e cercheremo, come sempre, di dare il massimo".