Lutto, addio a Sergio Carpanesi: era l'ultimo reduce del primo scudetto del '56

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Il calcio italiano piange Sergio Carpanesi, scomparso oggi all’età di 90 anni. Spezzino, Carpanesi vinse lo scudetto con la Fiorentina nella stagione 1955-56, quando aveva solo 20 anni; era l’ultimo reduce di quella squadra ancora in vita. A scoprire quel giovane talento fu Fulvio Bernardini, quando il giovane Sergio giocava nei “Carpanesi Boys”, la squadra giovanile creata alla Spezia del futuro campione.

Carpanesi arrivò in viola per la cifra di 400mila lire; l’esordio con la prima squadra avvenne a Ferrara il 13 maggio 1956, una partita memorabile per lui visto che riuscì anche a segnare su assist di Julinho. Lo riporta lanazione.it.