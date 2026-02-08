Troppa Inter per la Fiorentina Femminile: 3-0 delle nerazzurre, zona Champions più lontana
Secco 3-0 dell'Inter sulla Fiorentina Femminile, con le viola che perdono l'occasione di riavvicinarsi alla zona Champions prendendo punti proprio ad una candidata all'Europa che con questi tre punti scavalca la Juventus al secondo posto. Ora la classifica vede la Roma in fuga a 32, l'Inter a 27, la Juventus a 26. Fiorentina solo settima a 18, con la possiiblità però di scavalcare il Milan nel caso dovesse batterla nel prossimo turno.
L'Inter ha sbloccato la gara al 43' con Magul poi nella ripresa, al 62', ha raddoppiato con Bugeja. Al 77' Polli metteva il sigillo sul 3-0 visto che Wullaert baglia il rigore concesso all'Inter all'87'.
