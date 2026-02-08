Di Francesco: "Vittoria di anima e cuore, dedicata alla moglie di Corvino per l'anniversario"

vedi letture

Vittoria con dedica per Eusebio Di Francesco che con il suo Lecce oggi contro l'Udinese ha azzeccato tutte le mosse e conquistato tre punti che sono ossigeno per la classifica. Ecco le sue parole anche a proposito delle scelte di formazione ("le rifarei tutte, Banda può entrare e determinare" ha premesso) e dei mugugni sull'ingresso di Stulic al posto di Cheddira:

"Stulic capisce poco l'italiano e pensa che i mugugni siano rivolti a lui, invece che a me, ma ho le spalle larghe per prendermi applausi e critiche. Stulic non si è mai allenato insieme a Cheddira, non sono l'allenatore che inventa qualcosa. Io provo le cose, c'è un lavoro costante. Non posso fare scelte coi sentimenti, devo farle con criterio. Oggi mi è andata bene, altre volte può andare in maniera differente. Sosteniamo tutti quanti, poi alla fine prendetevela con l'allenatore. Questo pubblico è meraviglioso, sotto tutti i punti di vista. Oggi ho parlato di passione, amore e cuore, un calciatore deve sempre mettere questi aspetti in campo. Dedico la vittoria alla moglie del direttore Corvino per l'anniversario di matrimonio".