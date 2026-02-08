Banda al 90' fa esplodere il "Via del Mare": 2-1 all'Udinese e +3 sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Colpo del Lecce che nella 24esima giornata al "Via del Mare" vince 2-1 all'ultimo tuffo sull'Udinese grazie al gol su punizione allo scadere di Banda dopo l'1-1 del primo tempo. I salentini respirano andando a +3 sulla Fiorentina, terzultima da sola. L'Udinese resta nono a 32 punti.
Al 5' serie di errori difensivi dell'Udinese, da dietro sbuca Gandelman che segna il primo gol con la maglia del Lecce. Solet al 26', su rigore concesso dall'arbitro e confermato al Var per un atterramento in area ad opera di Gaspar, pareggia i conti. All'87' ancora Gandelman ha l'occasione per riportare in vantaggio il Lecce ma il pallone si stampa sulla traversa. Non sbaglia invece Banda che fa esplodere il "Via del Mare"
Pubblicità
Primo Piano
L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui rifletteredi Tommaso Loreto
Le più lette
1 L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
Copertina
FirenzeViolaSolomon tra gol e continuità di rendimento: torna quel giocatore ammirato contro l'Italia
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com