Banda al 90' fa esplodere il "Via del Mare": 2-1 all'Udinese e +3 sulla Fiorentina

Oggi alle 17:03
di Redazione FV

Colpo del Lecce che nella 24esima giornata al "Via del Mare" vince 2-1 all'ultimo tuffo sull'Udinese grazie al gol su punizione allo scadere di Banda dopo l'1-1 del primo tempo. I salentini respirano andando a +3 sulla Fiorentina, terzultima da sola. L'Udinese resta nono a 32 punti.

Al 5' serie di errori difensivi dell'Udinese, da dietro sbuca Gandelman che segna il primo gol con la maglia del Lecce. Solet al 26', su rigore concesso dall'arbitro e confermato al Var per un atterramento in area ad opera di Gaspar, pareggia i conti. All'87' ancora Gandelman ha l'occasione per riportare in vantaggio il Lecce ma il pallone si stampa sulla traversa. Non sbaglia invece Banda che fa esplodere il "Via del Mare"