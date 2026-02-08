Disastro Dodo, neanche lui sa cosa gli sia venuto in mente con Casadei: i voti

Non si risparmiano le critiche nei confronti di Dodo, in merito alle pagelle della stampa su Fiorentina-Torino. Per i quotidiani è nettamente il brasiliano il peggiore in campo al Franchi, reo di aver perso vistosamente Casadei in occasione del primo gol ospite. "L’errore sul gol è da matita blu", scrive il Corriere dello Sport-Stadio, "Va di gran carriera, quando viene servito sulla corsa, altrimenti diventa macchinoso. Sbaglia e lascia in gioco Casadei che segna il vantaggio. Da uno come lui è inammissibile questo passaggio a vuoto. Sbanda ancora pericolosamente nel finale restando largo sulle imbucate che arrivano dalla sua parte", il più severo parere de La Nazione. Come il Corriere Fiorentino: "Come gli sia venuto in mente di provare a mettere Casadei in fuorigioco con Comuzzo davanti non lo sa nessuno, forse nemmeno lui".

Le pagelle di Dodo:

Corriere dello Sport-Stadio: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere Fiorentino: 4,5

La Nazione: 4,5

la Repubblica: 5