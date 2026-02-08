Social Fiorentina tornata al lavoro, c'è attesa per Gudmundsson: le immagini

La Fiorentina è tornata al lavoro al Viola Park dopo il pareggio di ieri sera contro il Torino, come mostrano le immagini postate dalla stessa società viola sui social. Una seduta ovviamente di scarico per chi ha giocato ieri mentre gli altri hanno fatto la partitella sul campo anche in vista della gara di sabato a Como e quella successiva in Conference. Vanoli dovrà sicuramente fare la scelta migliore per contrastare la squadra di Fabregas contro la quale ha già perso due volte tra campionato e Coppa Italia, sempre al Franchi. Vedremo se al Sinigaglia le cose andranno diversamente.

Vanoli dovrà anche fare la scelta migliore per sostituire Gudmundsson che si è storto la caviglia. Sull'entità se ne saprà di più nelle prossime ore ma intanto si candidano Harrison, che ieri è entrato bene per poi perdersi nel finale come tutta la squadra, e magari Parisi se dovesse recuperare "brillantezza" Gosens come terzino.