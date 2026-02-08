Italiano: "E' un periodo in cui chiunque viene a portare via la vittoria in casa nostra"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato a Dazn la sconfitta della sua squadra in casa per mano del Parma, dopo aver giocato in 10 per 70 minuti (più il lungo recupero): "Oggi l'unica cosa grave è perdere questa partita. Per il resto non ho nulla da dire ai ragazzi, il fallo di Pobega su un movimento a rincorrere l'avversario non è da espulsione, gli calpesta il polpaccio ma non è un'entrata, non affonda il colpo. Rimanere in dieci dal ventesimo e proporre questo tipo di prestazione dimostra come questa partita è stata preparata e approcciata. Poi tutto può accadere, tranne perdere questa partita. Prima del loro gol abbiamo avuto occasioni clamorose per andare in vantaggio, dopo la loro rete in tre minuti abbiamo avuto tre chance, oggi non ho nulla da recriminare ai ragazzi.

E' un periodo nel quale non possiamo commettere alcun errore, perché roviniamo le partite e perdiamo. Non riusciamo a mettere una pezza dove la possiamo mettere, è un periodo in cui chiunque viene a giocare qui in casa nostra porta via la vittoria, come oggi. Bisogna rimboccarsi le maniche, capire bene cosa bisogna fare soprattutto in casa. Il problema sta diventando qua al Dall'Ara, non riusciamo ad essere forti ed ermetici come un anno fa".