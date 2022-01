PRIMAVERA, Ritorno in campo dolce: 2-1 al Bologna

INDISCREZIONI DI FV PULGAR, IL BOLOGNA SE LO RIPRENDEREBBE. AMRABAT... Dopo l'uscita di Benassi degli scorsi giorni, potrebbe muoversi qualcos'altro in uscita nel centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, uno tra Sofyan Amrabat ed Erick Pulgar sembra destinato a lasciare nelle prossime ore la... Dopo l'uscita di Benassi degli scorsi giorni, potrebbe muoversi qualcos'altro in uscita nel centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, uno tra Sofyan Amrabat ed Erick Pulgar sembra destinato a lasciare nelle prossime ore la... NOTIZIE DI FV RISTIC, QUANDO CI DISSE: "VLAHOVIC VIOLA PER 10 ANNI" C'era un tempo in cui Darko Ristic, agente del centravanti ormai di fatto ex viola Dusan Vlahovic, parlava con la stampa oltre che con i dirigenti della Fiorentina. Un periodo - era la fine dell'anno solare 2019 - in cui lui stesso, addirittura, abbozzava... C'era un tempo in cui Darko Ristic, agente del centravanti ormai di fatto ex viola Dusan Vlahovic, parlava con la stampa oltre che con i dirigenti della Fiorentina. Un periodo - era la fine dell'anno solare 2019 - in cui lui stesso, addirittura, abbozzava... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi