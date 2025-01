PRIMAVERA, Le formazioni di Fiorentina-Cremonese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina di Galloppa sfida la Cremonese alle ore 16 al Viola Park dopo essere uscita vittoriosa nello scontro diretto ottenuto domenica in trasferta contro il Milan, va ora a caccia della terza vittoria di fila nella speranza di avvicinare il primo posto in classifica, distante ora appena due punti, e di superare in un colpo solo sia l’Inter (ieri vittoriosa a Verona) e il Sassuolo (sconfitto a sorpresa sul campo dell’Atalanta). Attenzione però al pericolo numero uno degli ospiti ovvero Giacomo Gabbiani, centravanti classe 2006 che è riuscito a mettere a referto già 20 reti in altrettante gare di campionato.

Queste le formazioni del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi; Ievoli, Gudelevicius; Bertoli, Rubino, Caprini; Braschi; All.Galloppa; A disposizione: Leonrdelli, Turnone, Sadotti, Keita, Romani, Puzzoli, Deli, Elia, Mazzeo, Angiolini, Lamouliatte

CREMONESE (3-4-1-2): Malovec; Duca, Lottici, Ragnoli, Gabbiani, Lordkipandize, Pavesi, Spaggiari, Zilio, Thiandoum, Bassi; All. Pavesi; A disposizione: Sayaih, Prendi, Naheundyy, Faye, Tosi, Achi Ange, Cantaboni, Rama, Sivieri, Bielo