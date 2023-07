PRIMAVERA, Le date di campionato e C. Italia '23/24

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER LA DIFESA VIOLA MONITORANO ROUAULT. IGOR... Il destino di Igor è sempre più lontano da Firenze. Il centrale brasiliano, prossimo alla partenza, ha visto raffreddarsi nelle scorse ore l'opzione Fulham ma non si escludono aggiornamenti per la prossima settimana. Igor potrebbe non essere il solo... Il destino di Igor è sempre più lontano da Firenze. Il centrale brasiliano, prossimo alla partenza, ha visto raffreddarsi nelle scorse ore l'opzione Fulham ma non si escludono aggiornamenti per la prossima settimana. Igor potrebbe non essere il solo... NOTIZIE DI FV JOVIC O CABRAL, CABRAL O JOVIC. IL BORSINO IN USCITA DELLE PUNTE Jovic o Cabral, Cabral o Jovic. È un tormentone che la Fiorentina si è portata dietro fin dall'inizio della scorsa stagione per capire chi sarebbe dovuto essere il titolare della squadra di Italiano, rischia di essere un tormentone anche per capire chi dei... Jovic o Cabral, Cabral o Jovic. È un tormentone che la Fiorentina si è portata dietro fin dall'inizio della scorsa stagione per capire chi sarebbe dovuto essere il titolare della squadra di Italiano, rischia di essere un tormentone anche per capire chi dei... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi