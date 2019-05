PRIMAVERA, Genoa batte Fiorentina 1-0 con Cleonise

Terminata da qualche istante la partita della Fiorentina Primavera, impegnata nella partita di campionato contro i pari età del Genoa. Anche per la squadra di Bigica l'appuntamento con la vittoria sembra essere diventato un tabù, ed è ancora da rinviarsi. Anzi, dopo una prima frazione di gioco - così come buona parte di ripresa - trascorsa senza alcuna rete, nel finale i giovani rossoblù hanno potuto esultare grazie alla rete messa a segno da Cleonise al minuto 80 che ha consentito ai suoi di aggiudicarsi l'incontro col punteggio di 1-0. Da segnalare che in precedenza la Fiorentina era rimasta in dieci uomini a causa dell'espulsione rimediata dal terzino Ferrarini.