Primavera, domani esordio in campionato: alle 19 c'è Fiorentina-Torino

Per la Fiorentina Under 20 è già tempo di campionato. Riparte infatti domani la stagione della Primavera viola che farà il suo debutto alle 19 presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park, contro i pari età del Torino. Con i protagonisti della finale scudetto della stagione scorsa ormai a fine ciclo, ci sarà spazio per i 2006 già in rosa affiancati da quelli provenienti dall'Under 18 e da quelli ancora più giovani.

"La stagione 2025/26 si preannuncia ricca di impegni: oltre al campionato e alla Primavera Cup, la Fiorentina Under 20 vivrà il suo esordio assoluto in UEFA Youth League, un traguardo storico per il club" si legge sul sito ufficiale. "Oltre al rinnovo di Mister Galloppa, al suo terzo anno sulla panchina della Primavera viola, la società ha confermato in blocco lo staff tecnico che da anni lavora ininterrottamente alla crescita dei ragazzi dell’Under 20: Luca Antonelli sarà il vice allenatore, Matteo Andorlini collaboratore tecnico, Lorenzo Sandri match analyst, Massimiliano Benassi allenatore dei portieri e Giuseppe Mazza preparatore atletico".

Ovviamente sul sito c'è la possibilità di acquistare il biglietto per Fiorentina-Torino.