Sospiro di sollievo per Kean. Dolore diminuito, nessuna lesione: oggi la risonanza

L'attenzione di casa Fiorentina in queste ore è stata tutta rivolta a Moise Kean, in gol con l'Italia sabato sera a Tallin prima di uscire forzatamente dal campo per un problema alla caviglia, durante il primo tempo della gara con l'Estonia. Un infortunio che, viste le immagini in diretta, pareva decisamente più serio, invece i primi responsi hanno fatto tirare un grosso sospiro di sollievo. È quel che riferisce stamani il Corriere Fiorentino, ricostruendo i controlli fatti ieri dall'attaccante della Nazionale: attorno alle 15 si è sottoposto ad una prima serie di esami diagnostici che hanno dato tutti esito negativo. Nessuna lesione seria insomma, né segnali che possano far pensare a particolari complicazioni. Anzi. Già il risveglio per Moise era stato più che incoraggiante. Perché il dolore (fortissimo a caldo) era sensibilmente diminuito e, soprattutto, la caviglia non si era gonfiata più di tanto.

Certo, ciò non significa che non si sia fatto nulla, che possa essere a disposizione di Stefano Pioli per la delicatissima trasferta di domenica sera a San Siro o che, addirittura, possa scendere in campo già domani contro Israele. Di certo, al di là delle comunicazioni e delle indicazioni fatte filtrare ieri dai due staff medici (Nazionale e club), quel che si percepisce è che il dolore non è esagerato ma, in fase di appoggio, si fa ancora sentire. Ora come ora insomma, tanto per esser chiari, Kean non sarebbe probabilmente in grado di allenarsi o comunque di forzare. Di sicuro, e viste le premesse era questo l’aspetto più importante, si può già escludere un infortunio grave e/o che lo costringerà a un lungo stop. Per avere un quadro definitivo però bisognerà aspettare la giornata di oggi visto che Kean, rimasto a Udine nel ritiro azzurro per volontà sua (che sente particolarmente il peso di essere uno dei leader del gruppo), dello staff della Figc e, va da sé, con l’ok della Fiorentina, si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà al 100% qualsiasi dubbio o incertezza e, più che altro, fornirà elementi più precisi per capire se e che tipo di stop sarà necessario per recuperare.