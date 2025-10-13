FirenzeViola Kean nel limbo. Primi responsi rassicuranti ma sarà decisiva la risonanza di oggi, per il Milan resta in dubbio

Primissime risposte negative, ma una risonanza magnetica che Moise Kean sosterrà soltanto oggi. Arrivano dalla Nazionale azzurra di Gattuso le notizie relative alle condizioni del centravanti della Fiorentina, reduce dal gol iniziale nella sfida all’Estonia ma di lì a poco costretto a uscire per un problema alla caviglia. Logico che Gattuso sia il primo interessato alle sorti di Kean, anche se difficilmente potrà giocare contro Israele, altrettanto che pure Pioli sia spettatore interessatissimo della vicenda.

Risonanza in giornata

Ieri intanto le prime risposte sono state confortanti, i vari accertamenti cui si è sottoposto Kean hanno fornito esito negativo favorendo sospiri di sollievo. Tuttavia la punta della Fiorentina non si è ovviamente allenata con i suoi compagni di nazionale, e per quanto filtrato ha continuato ad avvertire un certo dolore. Le risposte della risonanza di cui sopra saranno ovviamente determinanti, anche per capire se Kean a questo punto farà ritorno già oggi a Firenze o se resterà con il gruppo azzurro fino almeno a domani sera.

Piccoli in stand-by

Di certo l’infortunio a Kean spinge Piccoli a una settimana importante come potenziale titolare a San Siro, oltre che a una panchina nel match di domani dell’Italia contro Israele. In attesa di capire come e quanto sia uscita malconcia la caviglia di Kean dalla sfida all’Estonia l’ex Cagliari rappresenta la prima alternativa spendibile per entrambi i tecnici, e se Gattuso può contare su Pio Esposito oltre che Retegui, Pioli punterà tutto su Piccoli per l’eventuale sostituzione di Kean. Senza contare la stessa disponibilità di Dzeko comunque destinato a rientrare al Viola Park nei prossimi giorni.