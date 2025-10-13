Viola, un attacco a due velocità: ma il vero problema è a Bagno a Ripoli

C’è un attacco viola che viaggia a due velocità. Travolgente quando i protagonisti del reparto offensivo della Fiorentina indossano la maglia della Nazionale, prevedibile quando tornano nel grembo di Bagno a Ripoli. È una dicotomia evidente, quasi impressionante nei numeri e nelle prestazioni. Kean, Gudmundsson e Dzeko lontano da Firenze sembrano rinascere, mentre al Viola Park tornano a essere comparse di un copione che non funziona. Le recenti uscite con le rispettive selezioni lo confermano in modo lampante.

La doppietta di Gudmundsson con l’Islanda contro l’Ucraina è stato il primo squillo, la rete di Kean a Tallinn dopo appena 5’ ha fatto il resto, prima che l’infortunio lo fermasse. Lo evidenzia la Nazione che poi riporta in modo inequivocabile i numeri degli attaccanti viola in Nazionale: Kean viaggia a una media di un gol ogni 45', Gudmundsson un centro ogni 53' mentre Dzeko uno ogni 83'. In totale, da settembre ad oggi, hanno segnato 10 gol in Nazionale e solo 3 con la Fiorentina. Il malfunzionamento dell’attacco va cercato a Bagno a Ripoli, non altrove, sentenzia il quotidiano (di cui riportiamo anche il grafico che sintetizza i numeri in questione):