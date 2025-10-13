Kean lascia il ritiro azzurro: risonanza magnetica ha escluso danni seri alla caviglia
FirenzeViola.it
Moise Kean lascerà il raduno dell'Italia nelle prossime ore. Come comunicato dalla FIGC, gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.
Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della Nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascerà il ritiro degli azzurri e farà ritorno a Firenze nel pomeriggio di oggi.
Pubblicità
Primo Piano
Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
3 Kean nel limbo. Primi responsi rassicuranti ma sarà decisiva la risonanza di oggi, per il Milan resta in dubbio
Copertina
FirenzeViolaPiccoli-Dzeko, dalle Nazionali non cambia il trend: la lotta a vice Kean pende sul primo
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com