Kean lascia il ritiro azzurro: risonanza magnetica ha escluso danni seri alla caviglia

Moise Kean lascerà il raduno dell'Italia nelle prossime ore. Come comunicato dalla FIGC, gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della Nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascerà il ritiro degli azzurri e farà ritorno a Firenze nel pomeriggio di oggi.