Primavera, alle 15 c'è Fiorentina-Napoli: ecco la formazione viola

Primavera, alle 15 c'è Fiorentina-Napoli: ecco la formazione violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:15Giovanili
di Redazione FV

Alle ore 15 è in programma la sfida tra Fiorentina Primavera e Napoli Primavera valida per la ventiquattresima giornata del campionato di categoria. Questa la formazione della squadra di Daniele Galloppa per il match che si terrà al Viola Park.

FIORENTINA 4-2-3-1: Fei (GK) Trapani (C), Sadotti, Kospo, Perrotti, Bonanno, Deli, Bertolini, Atzeni, Mazzeo, Braschi. All.: Galloppa.