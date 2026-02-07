Branchini sui viola: "Con Rugani e Brescianini aggiunta sostanza"

vedi letture

Il procuratore Giovanni Branchini ha parlato a Radio Deejay della sessione di mercato invernale, soffermandosi anche sulla Fiorentina: “In generale non mi è sembrato niente di eccezionale, le forti non hanno praticamente operato. L'Atalanta che è subito lì dietro con lo scambio Raspadori-Lookman ha mantenuto un buon livello ma non possiamo dire che si sia rinforzata. La Fiorentina con Rugani e Brescianini ha messo due giocatori di sostanza che in questo momento mancavano e servivano. Aggiungo Malen, centravanti che mancava alla Roma per qualità tecniche e caratteristiche. Un acquisto importante".