Viviano rivela: "All'Arsenal una volta entrai in spogliatoio puzzando di vodka"

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e noto tifoso viola, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato di un episodio del suo passato all'Arsenal: "Non sono convocato per Everton-Arsenal e faccio serata. Verso le due, esco per fumare una sigaretta e leggo un sms: “Fabianski è stato male: alle sei e mezzo ti viene a prendere un’auto”. Io avevo bevuto mezza bottiglia di vodka, vado dal mio amico proprietario della discoteca e gli faccio leggere il messaggio. Mi guarda: 'E adesso?'.

'Adesso portami altra vodka'. Sono a casa all’alba, doccia e quando arrivo a Liverpool, nello spogliatoio il grande Santi Cazorla mi dice: 'Puzzi d’alcol che fai schifo'. Unica volta nella mia vita in cui ho avuto quasi un attacco di panico, non ci vedevo e mi ripetevo: 'Se devo entrare, ho chiuso la carriera'".