INDISCREZIONI DI FV IND.FV, UNA MAREA VIOLA AL FERRARIS: 1.700 TIFOSI OSPITI Si annuncia essere un piccolo esodo viola quello che domani prenderà d'assalto il settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, sono circa 1.700 i tagliandi staccati dai tifosi viola per assistere all'appuntamento... Si annuncia essere un piccolo esodo viola quello che domani prenderà d'assalto il settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, sono circa 1.700 i tagliandi staccati dai tifosi viola per assistere all'appuntamento... NOTIZIE DI FV VICARIO, STAGIONE DA INCORNICIARE: PIÙ PARATE DI TUTTI Come è ormai noto, Guglielmo Vicario è l'obiettivo numero uno per la porta della Fiorentina in vista della prossima stagione. Il portiere dell'Empoli si è reso protagonista di una bella annata, nella quale nonostante abbia difeso i pali di una... Come è ormai noto, Guglielmo Vicario è l'obiettivo numero uno per la porta della Fiorentina in vista della prossima stagione. Il portiere dell'Empoli si è reso protagonista di una bella annata, nella quale nonostante abbia difeso i pali di una... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi