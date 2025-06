La Fiorentina U15 attesa all'impresa: domani contro il Milan cerca la semifinale

Domani alle ore 11:30, presso lo Stadio “Davide Astori”, la Fiorentina Under-15 affronterà i pari età del Milan nel match di ritorno dei quarti di finale del campionato nazionale di categoria.

Dopo la gara d’andata disputata al centro sportivo Vismara di Milano, terminata 4-2 per i rossoneri, i giovani viola sono chiamati a una grande prestazione per ribaltare il risultato e conquistare la finale dei play-off. Nonostante la sconfitta, la Fiorentina ha dimostrato di avere qualità e carattere, andando in rete con Croci e Barbone, lasciando aperto ogni discorso qualificazione.