Un altro Petrone alla Fiorentina: è il baby attaccante del Benevento

Un altro Petrone alla Fiorentina. Se negli anni 30 l'attaccante Pedro Petrone fu il primo straniero a venire alla Fiorentina, stavolta si tratta di un giovane classe 2009 proveniente dal settore giovanile del Benevento, Daniele. A riportarlo è Il Mattino.

Che riporta le parole di Oreste Vigorito del 22 aprile: "Abbiamo un ragazzo di 16 anni, è un fenomeno. Mi sono prostrato, ma non vuole restare perché gli sono arrivate addosso Juventus e Milan". A cercare il giovane attaccante, nato a Baronissi, non solo bianconeri (che erano arrivati ad offrire 400 mila euro per il suo cartellino, rifiutati dal club giallorosso) e rossoneri, ma – come spiega il quotidiano – anche l’Atalanta. Alla fine a spuntarla sarà però la Fiorentina. L'addio al Benevento non sarebbe idilliaco proprio perché nei mesi scorsi il giocatore aveva rifiutato di firmare il contratto da professionista propostogli dal club, si parla di un’offerta allettante.



“Una presa di posizione – spiega il quotidiano – che ha avuto però la ripercussione dell’esclusione dalla squadra: dalla gara del 9 marzo con l’Ascoli, valevole per 20esima giornata del torneo Allievi, l’attaccante non è stato più convocato, saltando quindi le ultime sette partite della stagione. La scelta della società non ha tenuto conto dei 13 gol segnati fino a quel momento da Petrone, che era il capocannoniere del girone C. Il 12 febbraio scorso è arrivata per lui anche la bellissima notizia della convocazione in Nazionale Under 16 azzurra, da parte del tecnico federale Marco Scarpa, per le amichevoli contro il Belgio, giocate a Bruxelles il 19 e il 22 febbraio; prima ancora la punta aveva partecipato, dal 24 al 26 gennaio a Coverciano, al Torneo dei Gironi".