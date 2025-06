Fiorentina avanti per Immobile, offerto biennale. E resta il mirino anche su Dzeko

La Fiorentina prosegue spedita nella direzione di Ciro Immobile, favorito per diventare oggi il vice Kean, ma per tutelarsi non molla comunque la presa su Edin Dzeko. Lo scrive il Corriere dello Sport, affermando che l'ex bomber della Lazio ha scalato gerarchie nelle preferenze dei viola per fare da chioccia all'attaccante ex Juve. Il club di Commisso - si legge - l’ha messo in cima alla lista dei candidati per affiancare il classe 2000 prima del bosniaco, che per altri versi rimane candidato ugualmente forte, ma nel caso di Immobile il ruolo sarebbe più che riduttivo e con le soluzioni tattiche che ha in mente Stefano Pioli che potrebbero prevedere anche l’impiego contemporaneo dei due.

Dunque, la società ha messo il mirino in direzione Besiktas, con l'intento di prelevare l'ex biancoceleste su cui si registra la concorrenza del Milan (che ha incontrato il procuratore nei giorni scorsi). Ma la Fiorentina rimane avanti, visto e considerato che gli uomini di mercato di Commisso sono andati subito decisi sull’obiettivo con un ricco biennale, avendo la convinzione di aggiungere la pedina perfetta per aiutare la squadra a conquistare i suoi obiettivi in Italia e in Europa. Accanto a Immobile non viene però tolta l'attenzione su Dzeko, per una settimana vicino al Bologna: ma non appena si è aperto un varco, i viola ci si sono infilati e adesso sono protagonisti su due tavoli differenti, uno per Ciro e uno per Edin, sapendo già che la giocata per portare l'uno o l'altro a Firenze sarà comunque vincente - chiosa il quotidiano -.