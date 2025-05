Harder dopo la finale: "Ho una carriera davanti ma ora ho solo rammarico"

Al termine della Finale Scudetto giocata e persa contro l'Inter, il centrocampista e capitano della Fiorentina Jonas Harder ha rilasciato qualche battuta a Sportitalia: "Non è bello lasciare con una sconfitta per tante ragioni. È vero, ho tutta una carriera ancora davanti a me ma ora penso solo al rammarico di non aver portato a casa i trofeo. Qui al Viola Park c'è un gruppo e delle persone straordinarie che porterò sempre con me".