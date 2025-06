Under-15, male l'andata delle semifinali per i baby viola: il Milan vince 4-2

Sconfitta esterna per la Fiorentina Under 15 nella gara d’andata dei playoff del campionato Giovanissimi Nazionali. Al centro sportivo Vismara di Milano, i viola di mister Cristiani hanno ceduto per 4-2 ai pari età del Milan, al termine di una sfida intensa e combattuta: per i viola reti di bomber Croci e di Barbone. Il match di ritorno è in programma domenica 15 giugno al Viola Park alle ore 11.00, presso lo stadio Davide Astori.

I giovani viola saranno chiamati a una grande prestazione per ribaltare il risultato e conquistare l’accesso alla finale. Una sfida difficile, ma tutt’altro che impossibile per una Fiorentina che ha mostrato qualità e carattere nel corso della stagione.