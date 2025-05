Perché la Fiorentina Primavera parteciperà alla prossima Youth League

vedi letture

Mastica amaro la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa che al Viola Park ha perso la finale Scudetto contro l'Inter per 3-0 in una partita mai davvero in discussione. In una serata triste, la squadra dei giovani viola può comunque sorridere: con il raggiungimento della finale e in virtù del fatto che l'Inter vincitrice è automaticamente qualificata alla prossima Youth Champions League in virtù del posizionamento in campionato della prima squadra, i viola parteciperanno al prestigioso prossimo torneo internazionale.

La Fiorentina Primavera del prossimo anno, chissà se con Galloppa in panchina, farà parte per la prima volta nella sua storia delle squadre della prossima Youth Champions League.