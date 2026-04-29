L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera, battuta la Juventus ai rigori

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Oggi è andata in scena all'Arena Civica di Milano la finale di Coppa Italia Primavera tra l'Atalanta e la Juventus. Ad aggiudicarsela sono stati i nerazzurri che hanno battuto i bianconeri di Padoin ai rigori sotto gli occhi del tecnico della prima squadra Spalletti e i dirigenti Comolli e Pessotto. Nonostante il vantaggio dei torinesi per quasi tutta la gara (grazie al gol di Rizzo al 28'), nel recupero la squadra di Bosi riacciuffava il pari con la rete di Isoa ed era poi più precisa dagli undici metri (due errori iniziali dal dischetto sono fatali agli avversari), riportando così a Bergamo un trofeo, il quarto come la Juventus, che mancava dal 2002-2003.