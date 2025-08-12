Kone si presenta: "Dopo il torneo di Viareggio è come essere tornato a casa"

L'esterno offensivo della Fiorentina Primavera Mevale Kone arriva in viola dalla Vigor Senigallia, passando però dal prestito nell'ultima edizione del torneo di Viareggio. Ecco il suo racconto e le sue aspirazioni da giocatore viola nell'intervista sul sito ufficiale della Fiorentina stessa: "Mi trovo benissimo in Primavera perché ho già fatto il torneo di Viareggio con la Fiorentina U18 quando siamo arrivati in finale, peccato non aver vinto. Perciò ero già dentro al gruppo di quest'anno e sono tornato a casa diciamo. Ho iniziato presto a giocare a calcio perché anche mio padre giocava e appena ha visto che avevo un po' di talento mi ha iscritto in una società"

Com'è stato l'arrivo in Italia e in viola? "Il mio arrivo in Italia è stato destino perché avevo il sogno di fare il calcio anche se non mi aspettavo di arrivarci così. Ho giocato con il Trecastelli (società dilettantistica marchigiana, ndr) poi sono andato alla Vigor Senigallia e infine sono stato preso dalla Fiorentina. Sono contento del mio percorso fin qui".

Cosa ti chiede Galloppa? "Mi chiede di attaccare la profondità, fare appoggi e come muovermi tatticamente, ogni giorno imparo qualcosa. Mi trovo bene con lui perché mi ricorda anche il mio vecchio allenatore Clementi della Vigor".

A chi ti ispiri? Io ho iniziato come centrocampista perciò mi ispiravo a Modric, ora a Neymar e Ben Arfa, guardo sempre i loro video per imparare".

Obiettivi? "I miei obiettivi sono quelli della squadra con la quale vorrei vincere, l'anno scorso mi è dispiaciuto che la Fiorentina non ci sia riuscita anche se non ero ancora viola. Poi il mio obiettivo è fare gol e assist. E per la carriera? Debuttare in serie A e restare qua o giocare in Premier ma prima c'è da lavorare perché come dice il mister se sudi avrai sempre la ricompensa di quello che fai"