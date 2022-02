ITALIA U17, Corradi convoca un viola per doppio test

Doppia amichevole con la Turchia prima della seconda fase delle qualificazioni europee per l'Italia Under 17 di Bernardo Corradi che convoca anche il difensore viola Pietro Comuzzo tra i 24 giocatori chiamati. Le due partite sono in programma in provincia di Siena, il 22 a Badesse e il 24 febbraio a Poggibonsi. Ultimi test prima dell’élite round in programma dal 23 al 29 marzo sempre in provincia di Siena.

I 24 giocatori, tutti nati nel 2005, inizieranno il raduno lunedì 21 febbraio a Siena per poi concluderlo, al termine del secondo match, giovedì 24 febbraio. Tra gli Azzurrini, due le prime chiamate in questa Nazionale: si tratta di Riccardo De Zen, difensore del Cittadella e di Diego Ripani, centrocampista della Juventus.

Ultime prove tecniche, per affinare le sinergie di gioco, per valutare le novità e la condizione generale dei giocatori che, dopo un mese, saranno impegnati a superare come detto l’élite round (Gruppo 6 formato da Italia, Polonia, Kosovo e Ucraina) per accedere alle fasi finali dell’Europeo di categoria in Israele dal 16 maggio al primo giugno.

Lista dei convocati

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Paolo Raimondi (Inter);

Difensori : Michele Casali (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni D’aprile (Torino), Riccardo De Zen (Cittadella), Saverio Domanico (Juventus), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Nicolò Serra (Torino);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Lipani Luca (Genoa), Marco Oliva (Lazio), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus), Antonio Troise (Lazio);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Giacomo Marconi (Parma), Alessio Vacca (Juventus).