ITALIA U15, 0-1 con la Spagna: il viola Mazzi para un rigore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio (1-1) raggiunto in extremis nella prima amichevole disputata martedì, la Nazionale Under 15 viene battuta 1-0 dalla Spagna nel secondo test andato in scena questa mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Rispetto all’amichevole di martedì Battisti cambia tutto l’undici iniziale, dando così spazio a chi non aveva giocato la prima gara. Al 12’ la Spagna si procura un calcio di rigore, ma Tommaso Mazzi, portierino di proprietà della Fiorentina, riesce a parare il penalty calciato da Ruben Gomez.

Il vantaggio degli iberici, però, è solo rimandato perché al 25’ il capitano Enzo Alves sblocca il risultato sfruttando un disimpegno errato della retroguardia azzurra. La sfida è equilibrata, l’Italia non si dà per vinta e sfiora nella ripresa il gol con i neoentrati Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo) e Samuele Pisati (Milan), quest’ultimo autore della rete del pareggio nella prima amichevole. Ma stavolta la rimonta non riesce.