FirenzeViola Dal Viola Park: terapie e cauto ottimismo per Gudmundsson. Rugani ancora a parte

Seduta di allenamento mattutina per la Fiorentina, a lavoro da giorni verso la sfida col Como in programma sabato pomeriggio, alle 15 al Sinigaglia. La squadra di Vanoli ha lavorato poche ore fa al Viola Park col gruppo quasi al completo, con le defezioni di Daniele Rugani e Albert Gudmudsson.

Situazione Rugani

Il primo continua a lavorare a parte con doppie sedute al giorno, seguendo un programma di recupero specifico per smaltire definitivamente il problema muscolare riscontrato lo scorso 20 dicembre contro la Roma, una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Il rientro in gruppo non c'è ancora stato, lo staff medico viola monitora la situazione giorno dopo giorno e l'obiettivo è quello di reinserire il giocatore nel lavoro di squadra nei prossimi giorni. Saltata la gara col Torino, rimane in ballo la convocazione per sabato a Como, anche se è sempre più possibile che il rientro dell'ex Juve vada direttamente al match col Pisa.

Situazione Gudmundsson

Un po' più di cauto ottimismo invece sull'islandese. Gudmundsson sta svolgendo terapie al centro sportivo per alleviare il dolore alla caviglia sinistra, dopo il trauma distorsivo riscontrato sabato sera contro il Torino. L'infortunio non desta particolare preoccupazione, anche grazie agli esami approfonditi di lunedì che hanno escluso lesioni capsulo-legamentose, ma è difficile che possa essere in campo già sabato a Como. Non è esclusa la convocazione e nemmeno il possibile impiego, l'ipotesi di vederlo all'opera al Sinigaglia è realistica ma l'intenzione è quella di non correre rischi: più probabile che sia la settimana prossima quella del recupero del numero 10.