Ufficiale

Il classe 2007 Diego Pisani al Bologna. La Fiorentina mantiene il 50% sulla rivendita

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00Giovanili
di Redazione FV

"ACF Fiorentina comunica il trasferimento del calciatore classe 2007 Diego Pisani al Bologna Primavera, mantenendo il 50% sulla futura rivendita a favore del Club gigliato". Con questo comunicato ufficiale, la Fiorentina annuncia la cessione di Diego Pisani al Bologna, dove andrà a rafforzare la formazione Primavera pur mantenendo in favore dei viola la metà della futura rivendita del suo cartellino.