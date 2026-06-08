Gabriele Conti cambia agenzia: da oggi sarà assistito dalla scuderia Estilo10
FirenzeViola.it
Cambio d'agenzia per il centrocampista della Fiorentina Primavera Gabriele Conti: come comunicato dal nuovo management del calciatore classe 2006, il mediano da oggi avrà gli interessi gestiti dalla scuderia Estilo10 Football Management: "Diamo il benvenuto all’interno del gruppo Estilo10 al classe 2006 @_.gabrieleconti ️✍️" ha scritto l'agenzia su Instagram: "Gabriele si è da poco laureato campione d’Italia con la Fiorentina nel campionato Primavera 1 in cui è stato protagonista di una stagione entusiasmante con ben 11 gol segnati.
In bocca al lupo, Gabriele!"
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