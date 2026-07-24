Kean resta un'incognita: il piano B della Fiorentina è Dovbyk

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La Fiorentina continua a monitorare la situazione legata a Moise Kean, il cui futuro resta incerto. In caso di cessione, valutata attorno ai 40 milioni di euro, il club viola ha già individuato alcune possibili alternative per l'attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport il nome che stuzzica maggiormente è quello di Artem Dovbyk: l'attaccante ucraino è in uscita dalla Roma e potrebbe partire per meno di 20 milioni. Dopo una stagione deludente, Firenze potrebbe rappresentare per lui l'occasione giusta per rilanciarsi e tornare ai livelli mostrati al Girona.

Nella lista della Fiorentina restano anche Mateo Pellegrino del Parma, seguito pure dalla Juventus e Andrea Pinamonti del Sassuolo, già allenato da Fabio Grosso. Intanto lo stesso Grosso ha ribadito la sua stima per Kean, sottolineando come sarebbe felice di trattenerlo, ma senza chiudere la porta a un'eventuale opportunità importante per il centravanti.