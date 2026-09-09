FirenzeViola Fagioli tra Vanoli e (forse) Mancini può ritrovare il sorriso

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Inizio di stagione difficile per Fagioli che ora con Vanoli può ritrovare il sorriso. Il tecnico ha avuto subito un lungo colloquio con lui. Ed anche il ct Mancini ci pensa

Tra i pochi giocatori ritrovati dal neo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli al Viola Park c'è Nicolò Fagioli, che nella squadra della scorsa stagione era il punto di riferimento dell'allenatore. Con Palladino appena arrivato a gennaio 2025 e Pioli all'inizio della scorsa stagione, Fagioli non aveva convinto da mezzala e ancor meno in regia. Ma con l'avvento di Vanoli il centrocampista si era distinto proprio in quel ruolo davanti alla difesa per la qualità nel palleggio e come dispensatore di palloni nel 4-1-4-1.

Sorriso perso

Fagioli in questo inizio di stagione con Grosso ha perso il sorriso. Non tanto per colpa del tecnico ben inteso ma soprattutto perché da punto fermo della Fiorentina ha capito che con l'arrivo di Oulai avrebbe dovuto dovuto giocarsi il posto con quello che era il fiore all'occhiello della campagna acquisti, quasi un segnale che la Fiorentina in caso di offerte l'avrebbe poi sacrificato sul mercato dal quale non è uscito fino all'ultimo giorno.

Vanoli e il lungo colloquio con Fagioli

Paolo Vanoli appena tornato in viola ha subito parlato a lungo con il suo "pupillo", per infondergli quella fiducia smarrita. Il tecnico ha sempre saputo come prendere il giocatore e farlo rendere al meglio, anche perché ora Oulai è infortunato e con calma anche Vanoli capirà se possono giocare insieme così da non sacrificare nessuno ma intanto il protagonista deve essere l'ex Juventus che può essere anche il giocatore cui Vanoli può fare affidamento per trasmettere i suoi principi di gioco.

Possibile chiamata azzurra

Per Fagioli la possiiblità dunque di rilanciarsi e di sperare anche in una chiamata della Nazionale. Questa mattina la Gazzetta nell'elencare quelle che potrebbero essere le scelte del neo ct Roberto Mancini ha messo anche il nome del centrocampista azzurro che dopo l'Europeo 2024 (fallito) con Spalletti non è stato più chiamato. Una chiamata che allora fu prematura visto che era arrivata a ridosso della fine della squalifica ma per la quale ora potrebbe essere arrivato il momento. Sempre che Fagioli ritrovi fiducia e sorriso in viola.