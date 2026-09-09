Live Fiorentina-Atalanta Primavera 0-1, segui la diretta della Supercoppa su FV!

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=== INTERVALLO ===

46' - L'Atalanta trova il gol del 2-0 ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo revisione all'FVS

45' - Assegnati 2' di recuopero

40' - Partita che ora diventa pesante complice il campo che adesso è diventato difficile da praticare per le tante zolle e la pioggia che sta iniziando a cadere su Milano

25' - Azione da gol viola con Pietropaolo che mette in mezzo dalla destra, palla alta di Jallow: peccato!

20' - Reagisce la Viola: il portiere dell'Atalanta perde il pallone in area e Pietropaolo calcia in porta. Un giocatore della Dea, nello specifico Percassi, tocca il pallone con la mano in area. L'arbitro va all'FVS ma conferma la decisione di annullare tutto. Ci poteva stare rigore ed espulsione...

14' - GOL DELL'ATALANTA. Perillo centra l'incrocio dei pali dalla distanza e porta avanti i nerazzurri. Gol a sorpresa dei nerazzurri, nonostante il buon avvio viola

12' - Palo di Bonanno! Pazzesco, azione in solitaria della mezzala il cui tiro viene respinto dal palo e dal corpo del portiere. Altra chance da gol viola

10' - Da evidenziare un campo in condizioni orribili: subito tante zolle che si sono alzate per tutto il terreno di gioco

9' - Angolo per la Fiorentina con Cianciulli, carica sul portiere ma in ogni caso palla sopra la traversa

6' - Angolo per l'Atalanta, che risponde: palla presa da Fei in presa alta senza problemi

3' - Pirrò si divora l'1-0! Azione di contropiede, tiro dell'esterno che finisce fuori non di molto

2' - Azione di Pietropaolo sulla destra, palla che non arriva sulla testa di Jallow

1' - Inizia la partita! Fiorentina che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale, dov'è presente anche la famiglia Commisso

0' - Squadre in campo! È tutto pronto per il fischio d'inizio della partita. Fiorentina in completo viola, Atalanta in maglia bianca con inserti nerazzurri.

Tutto pronto all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano per la finale di Supercoppa Primavera tra Fiorentina e Atalanta. I ragazzi di Aurelio Andreazzoli, campioni d’Italia in carica, vanno a caccia del secondo trofeo in appena tre mesi e mezzo e della quarta Supercoppa della storia viola, traguardo che consentirebbe al club gigliato di staccare Roma e Juventus nell’albo d’oro della competizione. A sostenere da vicino i giovani viola ci saranno anche il presidente Giuseppe B. Commisso, sua madre Catherine e il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni. Segui su FirenzeViola.it la diretta testuale dell’incontro, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti in tempo reale dall’Arena Civica. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Fei; Coduneanu, Turnone, Melani, Ademi; Bonanno, Cianciulli, Pirrò; Pietropaolo, Jallow, Mazzeo. All. Aliboni (Andreazzoli indisposto).

ATALANTA: Sonzogni; Percassi, Rinaldi, Isoa, Leandri; Colombo, Olivieri, Pedretti; Ciapini, Perillo, Gasparello. All. Bosi.