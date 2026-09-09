Fiorentina bella ma sfortunata, Supercoppa Primavera all'Atalanta: 3-4 il finale
La Supercoppa Primavera va all'Atalanta nonostante una bella Fiorentina che ha avuto tante occasioni, così come gli orobici, ma è stat sfortunata negli epidosi, compreso il rigore sbagliato da Jallow che avrebbe portato in vantaggio i viola per la prima volta. I viola, nonostante un disperato assalto finale, si deve arrendere con il risultato fissato sul 4-3 a favore dell'Atalanta.
Partita piena di capovolgimenti di fronte con il primo tempo che dopo il palo di Bonanno al 13' due minuti dopo subisce l'1-0 dell'Atalanta con Colombo che insacca all'incrocio dei npali. Al 22' il gol viola su punizione viene annullato per fallo di Jallow sul portiere così come mel recupero di tempo viene annullato il 2-0 a Perillo.
Nella ripresa la Fiorentina va subito al pareggio con Mazzeo dopo la traversa di Corduneanu ma subisce il nuovo vantaggio dell'Atalanta con Perillo rapace d'area. Fiorentina di nuovo in parità però al 7' con Bonanno. Poi al 25' l'episodio che dà la svolta in negativo: Forte guadagna unrigore per fallo di Leandri ma Jallow spara sull'incorcio dei pali e fallisce l'occasione del vantaggio. Al 33' la beffa dell'autogol di Forte per anticipare Ciapini che riporta avanti la Dea mentre al 37' è Zacolli a dare il colpo del ko con il 2-4. Forte riapre le speranze al 45' con il 3-4 ma l'assalto finale non produce altri effetti.
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