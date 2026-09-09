FirenzeViola Fiorentina verso Venezia: ottimismo per Atta, Oulai ancora a parte

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La Fiorentina oggi ha sostenuto un allenamento unico con Vanoli che continua nella conoscenza del gruppo per trasmettere al più presto, e con l'aiuto dei pochi reduci della scorsa stagione, i suoi principi di gioco. L'allenatore già dal primo incontro ha trasmesso grande fiducia ai viola, dichiarando che crede molto nella rosa a disposizione, certo mortificata e giù di morale per le tre sconfitte consecutive.

Ottimismo per Atta, Oulai a parte

Per quanto riguarda gli infortunati, c'è ottimismo per Atta nonostante non sia ancora al 100% tanto che ha fatto solo una parte di seduta in gruppo, mentre Oulai si è allenato a parte, proseguendo nel suo programma di recupero per il piccolo fastidio accusato (gli esami non hanno ravvisato problemi importanti per fortuna) e difficilmente dunque verrà rischiato per Venezia anche se manca ancora l'allenamento di domani.