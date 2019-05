EURO U17, Italia ko con l'Olanda: 90' per Dalle Mura

Si è giocata nel pomeriggio la finale dell'Europeo di categoria Under-17, con l'Italia che è uscita sconfitta dai coetanei olandesi per 4-2. Per quanto riguarda la Fiorentina, è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti in campo il giovane gigliato Dalle Mura, che al centro della difesa ha anche rimediato un'ammonizione poco prima dell'ora di gioco.

Finale Euro Under-17 2019 (Tallaght Stadium - Dublino)

Olanda-Italia 4-2 (20' Hansen, (O) 37' Bannis (O), 45' Maatsen (O), 56',89' Colombo (I), 70' Unuvar (O))