DAMA, Dalle giovanili in viola al passaggio all'Ancona

Una scoperta del Pordenone che ha fatto la storia della famiglia Lovisa, poi il salto nella giovanili della Fiorentina, dove è stato fortemente voluto dall'allora Direttore Pantaleo Corvino; poi, nella passata stagione, il salto nelle giovanili del Pisa, in forza alla formazione Primavera 2. Ma adesso, per l'esterno offensivo Endri Dama, sembra essere arrivato il momento del salto in prima squadra perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è prossimo al passaggio all'Ancona, neonata società ammessa in sovrannumero al campionato di Serie D.