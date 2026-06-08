Dall''Under 15 che batte il Milan alle altre vittorie: i risultati del settore giovanile viola
Tramite il proprio sito ufficiale, come ogni lunedì, la Fiorentina ha fatto il consueto recap dei risultati del suo settore giovanile. Ecco tabellini e marcatori di tutte le squadre viola impegnate nel weekend da poco concluso:
UNDER 15: Fiorentina – Milan 3 – 2 (Semifinale/Andata)
Marcatori: Picardi, autogol, Pistone
UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Napoli 8 – 2 (Quarti/Ritorno – agg. 12 – 5)
Marcatrici: Lodi (4), Eccher, Moor, Gori, Bellinato
UNDER 13: Memorial “Niccolini” – 3° Classificati
UNDER 12 FEMMINILE: Torneo “Supercoppa Rosa” – 2° Classificati
UNDER 11: Memorial “Pin” – 1° Classificati
UNDER 10 FEMMINILE: Torneo “Supercoppa Rosa” – 1° Classificati
UNDER 8: Torneo “Piccoli Diavoli” – Qualificati alla fase finale
UNDER 8: Torneo “Soccer Boys” – 3° Classificati
UNDER 8: Torneo “Ligorna” – 2° Classificati
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