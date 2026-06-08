Dall''Under 15 che batte il Milan alle altre vittorie: i risultati del settore giovanile viola

Dall''Under 15 che batte il Milan alle altre vittorie: i risultati del settore giovanile violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Ieri alle 22:20Giovanili
di Redazione FV

Tramite il proprio sito ufficiale, come ogni lunedì, la Fiorentina ha fatto il consueto recap dei risultati del suo settore giovanile. Ecco tabellini e marcatori di tutte le squadre viola impegnate nel weekend da poco concluso:

UNDER 15: Fiorentina – Milan 3 – 2 (Semifinale/Andata)

Marcatori: Picardi, autogol, Pistone

UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Napoli 8 – 2 (Quarti/Ritorno – agg. 12 – 5)

Marcatrici: Lodi (4), Eccher, Moor, Gori, Bellinato

UNDER 13: Memorial “Niccolini” – 3° Classificati

UNDER 12 FEMMINILE: Torneo “Supercoppa Rosa” – 2° Classificati

UNDER 11: Memorial “Pin” – 1° Classificati

UNDER 10 FEMMINILE: Torneo “Supercoppa Rosa” – 1° Classificati

UNDER 8: Torneo “Piccoli Diavoli” – Qualificati alla fase finale

UNDER 8: Torneo “Soccer Boys” – 3° Classificati

UNDER 8: Torneo “Ligorna” – 2° Classificati