Viareggio Cup, alle 15 Fiorentina U18 per il 1° posto contro il One Touch: la formazione
La Fiorentina Under 18 scende in campo alle 15 al Viola Park per la terza giornata del girone della Viareggio Cup. Una partita che deciderà chi avrà il primo posto nel girone dopo che entrambe le squadre hanno vinto contro Vis Pesare e Viareggio, le altre partecipanti al Girone 2 del torneo giovanile. Sia Fiorentina che One Touch sono dunque a 6 punti con la differenza reti che per ora favorisce i viola di 4 gol. Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA UNDER 18 (4-3-1-2): Magalotti (GK); Durante, Giusto, Melani, Boskovic; Beldenti, Cianciulli (CAP), Martini; Angeloni; Pietropaolo, Clarizia. Allenatore: Capparella.
ONE TOUCH: Emmanuel; Williams, Akandu, John, Musa, Edeh, Simon, Agha, Godwin, Mbiang-Ayo, Mohammed. Allenatore: Da Silva
