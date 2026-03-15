Galloppa sulla Roma: "È una partita che necessita della squadra al completo"

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Domani, nell'ultima partita del trentesimo turno del campionato Primavera, scendono in campo Fiorentina e Roma. Prima contro terza, chiara partita che può condizionare la lotta al titolo. In vista di questa ha parlato ai microfoni della Fiorentina Daniele Galloppa. Queste le sue parole: "È un appuntamento importante vista la classifica e il momento. Sono partite belle da giocare. Io le vorrei giocare sempre queste partite, contro avversari forti. Sono felice che arrivi e sono felice di giocare una partita di questo tipo. Abbiamo visto che sicuramente abbiamo preso tre reti su tre errori nostri in uscita dalla difesa.

La Roma è una squadra che ci può mettere in difficoltà e sappiamo che dobbiamo essere più precisi possibili con la palla. Ora giocano come la prima squadra, con il 4-2-3-1 di Gasperini, quindi hanno cambiato qualcosa anche come idea di gioco. Qualcuno ha preso un po' più di consapevolezza, qualcuno è cresciuto. Speriamo di arrivare al completo, perché comunque la partita necessita di una squadra al completo. A differenza della partita di Milano, dove abbiamo provato cosa nuove in poco tempo, cose che i ragazzi hanno fatto bene, vedremo i ragazzi che avremo a disposizione". Galloppa ha poi aggiunto, riferendosi agli esordi dei giovani: "È bellissimo, credo che sia l’aspetto più bello. È chiaro che noi giochiamo e vogliamo vincere, ma noi prima di tutto ci teniamo a giocare bene, a divertire e a vincere. Non è facile, ma vedere gli esordi e la lacrime di Braschi e Balbo pagano molto di più di altre cose".